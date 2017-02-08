ESPN назвал трансфер украинца Реброва худшим в истории «Тоттенхэма»

Трансфер бывшего нападающего сборной Украины по футболу Сергея Реброва признан худшей покупкой в истории лондонского «Тоттенхэма» по версии ESPN. Об этом сообщается на сайте издания.

Украинец перешел в английскую команду из киевского «Динамо» летом 2000 года за рекордные на тот момент для лондонского клуба 11 миллионов фунтов стерлингов (12,7 миллиона евро по нынешнему курсу).

В первом сезоне Ребров забил девять мячей в 29 матчах, а во втором форварда отдали в аренду в турецкий «Фенербахче», после чего тот покинул «Тоттенхэм» как свободный агент.

Лучшей покупкой в истории «Тоттенхэма» был признан трансфер валлийца Гарета Бэйла. Хавбек перешел из «Саутгемптона» в 2007 году за 10 миллионов фунтов (11,6 миллиона евро), а спустя шесть лет мадридский «Реал» приобрел футболиста за 85 миллионов фунтов (98,8 миллиона евро).

Ребров завершил профессиональную карьеру в 2009 году, его последним клубом стал казанский «Рубин». С весны 2014-го занимает должность главного тренера киевского «Динамо», с которым стал чемпионом Украины в 2015 и 2016 годах.