Facebook заблокировал страницу обвиненного в нацизме украинского футболиста

Социальная сеть Facebook заблокировала страницу нападающего сборной Украины по футболу Романа Зозули. Причины блокировки аккаунта неизвестны.

Скандал с участием игрока разгорелся после его перехода из севильского «Бетиса» в мадридский «Райо Вальекано» на правах аренды. Фанаты столичной команды выступили против трансфера украинца. По их мнению, Зозуля придерживается нацистских взглядов и «во множестве случаев активно поддерживал крайне правых в своей стране».

Материалы по теме Атака слева Как болельщики «Райо Вальекано» изгнали из клуба обвиненного в фашизме Зозулю

Руководство «Райо Вальекано» после демарша болельщиков отказалось от приглашения Зозули. При этом «Бетис» успел исключить футболиста из заявки, из-за чего украинец не сможет выйти на поле до конца сезона.

Недовольство фанатов мадридцев вызвали фотографии Зозули с шарфом с изображением лидера украинских националистов Степана Бандеры, а также тот факт, что футболист оказывал помощь украинской армии, ведущей боевые действия на юго-востоке Украины.

В нынешнем сезоне Зозуля провел шесть матчей (один — в основном составе). Результативными действиями не отметился.