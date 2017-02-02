Фанаты испанского клуба разъяснили ситуацию с обвиненным в нацизме украинцем

Болельщики испанского футбольного клуба «Райо Вальекано» выступили с заявлением относительно ситуации с обвиненным в нацизме украинским форвардом Романом Зозулей. Текст заявления был опубликован на странице фанатов клуба в Twitter.

«Мнение фанатов было известно с момента появления слухов о переходе игрока в нашу команду: у нас не место нацистам. Мы защищаем свои базовые принципы и достоинства, сопротивляясь появлению в команде игрока-неонациста... Мы — не малая часть ультрас, как говорит президент клуба. Мы — почти все болельщики "Райо Вальекано"», — говорится в заявлении.

Ранее в четверг стало известно, что «Райо Вальекано» отказался от аренды Зозули.

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1 февраля Зозуля присоединился к «Райо Вальекано», несмотря на то что болельщики клуба выступили против его перехода. В своем сообществе в Twitter фанаты обвинили форварда в поддержке нацизма.

Известно, что 27-летний нападающий помогал украинской армии, ведущей боевые действия на юго-востоке страны. Футболист выставлял на аукцион медаль, полученную им за участие в финале Лиги Европы в составе «Днепра», и обещал направить вырученные средства «на нужды бойцов АТО».

Активные болельщики «Райо Вальекано» традиционно выступают против фашизма и расизма.

