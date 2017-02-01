Фанаты испанского клуба обвинили украинского футболиста в нацизме

Болельщики мадридской команды «Райо Вальекано» выступили против перехода в клуб игрока сборной Украины Романа Зозули. Фанаты в своем сообществе в Twitter обвинили форварда в поддержке нацизма.

Одним из поводов послужил снимок, на котором Зозуля фотографируется с шарфом с изображением лидера украинских националистов Степана Бандеры.

«Украинский игрок давал деньги фашистским батальонам, демонстрировал символы фашистких батальонов и во множестве случаев активно поддерживал крайне правых в своей стране. Трибуны "Райо Вальекано" против этого типа, где бы он ни находился — на поле или на секторе», — говорится в заявлении фанатской группировки Platforma ADRV.

Несмотря на это, Зозуля, выступающий за «Бетис», на правах аренды до конца сезона присоединился к «Райо Вальекано». На официальном сайте команды опубликовано открытое письмо форварда, в котором он отмечает, что никогда не был связан с неонацистами.

Зозуля помогал украинской армии, ведущей боевые действия на юго-востоке Украины. К примеру, футболист выставлял на аукцион медаль, полученную им за участие в финале Лиги Европы в составе «Днепра», и обещал направить вырученные средства «на нужды бойцов АТО».

Активные болельщики «Райо Вальекано» традиционно выступают против фашизма и расизма.