Испанский клуб отказался от обвиненного в нацизме украинского футболиста

Испанский «Райо Вальекано» отказался от аренды обвиненного в нацизме украинского нападающего «Бетиса» Романа Зозули. Об этом в своем Twitter сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Александр Вишневский.

«Фанаты "Райо" победили! Арендное соглашение отменено, Зозуля возвращается обратно в "Бетис" и не будет иметь права играть до конца сезона», — написал Вишневский.

Форвард не сможет выступать за «Бетис», так как клуб успел его отзаявить.

Ранее 1 февраля Зозуля присоединился к «Райо Вальекано», несмотря на то что болельщики клуба выступили против его перехода. В своем сообществе в Twitter фанаты обвинили форварда в поддержке нацизма.

Известно, что 27-летний нападающий помогал украинской армии, ведущей боевые действия на юго-востоке страны. Футболист выставлял на аукцион медаль, полученную им за участие в финале Лиги Европы в составе «Днепра», и обещал направить вырученные средства «на нужды бойцов АТО».

Активные болельщики «Райо Вальекано» традиционно выступают против фашизма и расизма.