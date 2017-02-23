«Спартак» купил 18-летних камерунца и португальца

Московский «Спартак» объявил о переходе в клуб камерунского защитника Одри Йолы Зепатты и португальского нападающего Идрисы Сиди Самбу. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщается на сайте красно-белых.

Обоим футболистам по 18 лет. Зепатта выступал за камерунский «Юниверсал Старс», Самбу — за португальский «Порту». Суммы трансферов и подробности контрактов не сообщаются.

Камерунец защищал цвета «Юниверсал Старс» с 2014 года. Португалец — воспитанник лиссабонского «Спортинга». С 2015 года играл за «Порту» U19. С 2013 по 2016 год форвард выступал за юношеские сборные Португалии (U15, U16, U17, U18).

14 февраля стало известно, что красно-белые приобрели 19-летнего замбийца Фэшна Сакалу. Соглашение рассчитано на три года, сумма трансфера составила 150 тысяч евро (159 тысяч долларов).

После 17 туров Российской футбольной премьер-лиги «Спартак» возглавляет таблицу с 40 очками. У идущего вторым санкт-петербургского «Зенита» на пять очков меньше.