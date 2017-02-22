СМИ назвали тренера «Спартака» претендентом на пост наставника «Ювентуса»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера является претендентом на пост наставника туринского «Ювентуса». Об этом сообщает calcionews24.com.

Массимилиано Аллегри, возглавляющий итальянский клуб, может покинуть команду в конце сезона-2016/2017 и перейти в лондонский «Арсенал». В связи с этим руководство «Ювентуса» составило список специалистов, которые могут сменить итальянца на посту главного тренера. В него вошел соотечественник Аллегри Массимо Каррера, который является наставником «Спартака» с лета 2016 года.

Помимо Карреры, претендентами на должность считаются Фабио Гроссо, работающий с молодежной командой «Ювентуса», Лучано Спаллетти из «Ромы» и безработный Роберто Манчини, португальцы Паулу Соуза из «Фиорентины» и Леонарду Жардим из «Монако».

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает первое место. В 17 матчах подопечные Карреры набрали 40 очков, опережая идущий вторым петербургский «Зенит» на пять баллов.

«Ювентус» лидирует в чемпионате Италии. После 25 игр в активе команды 63 очка. Также итальянцы вышли в плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала турнира команде противостоит португальский «Порту».