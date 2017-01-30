Футболист «Ювентуса» отказался пожать тренеру руку после замены

Нападающий «Ювентуса» Паоло Дибала отказался пожать руку главному тренеру команды Массимилиано Аллегри после замены в матче чемпионата Италии с «Сассуоло». Видео появилось на YouTube-канале THE INVINCIBLE.

Эпизод произошел на 77-й минуте встречи, вместо Дибалы на поле вышел Марко Пьяцца. Недовольный этим форвард демонстративно прошел мимо тренера. Аллегри сделал вид, что ничего не заметил. «Ювентус» одержал победу со счетом 2:0.

Дибала перешел в «Ювентус» летом 2015 года. За это время нападающий провел в составе «Старой синьоры» 45 матчей и забил 23 мяча.