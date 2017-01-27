Футболист «Милана» по ошибке пожелал поражения своей команде

Нападающий «Милана» Жерар Деулофеу по ошибке предрек своей команде поражение в матче Кубка Италии с «Удинезе». Об этом говорится в записи на странице спортсмена в Twitter.

«Спасибо всем за теплый прием. Стыдно за вчерашнее поражение, но в воскресенье у нас будет еще одно», — написал форвард 26 января после проигранной встречи с «Ювентусом» в 1/2 национального чемпионата. Матч с «Удинезе» состоится 29 января.

После 20 туров «Милан» занимает седьмое место в таблице серии А, в активе россонери 37 очков. На первом месте с 48 очками идет «Ювентус».

Права на 22-летнего Деулофеу принадлежат английскому «Эвертону». 23 января он перешел в «Милан» на правах аренды до конца сезона.