«Спартак» купил 19-летнего замбийца

Замбийский футболист Фэшн Сакала подписал контракт с московским «Спартаком». Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает soka25east.com.

Соглашение 19-летнего нападающего с москвичами рассчитано на три года. По информации портала, сумма трансфера составила 150 тысяч евро (159 тысяч долларов). Форвард уже прошел медобследование в Южной Африке и будет играть за «Спартак-2».

«Это невероятно. Я даже не могу поверить, что это правда. Я поставил для себя высокие цели и постараюсь их достичь. Многие говорят, что футболисты из Западной Африки ничего не добиваются в Европе, я хочу доказать обратное, хочу, чтобы Замбия мной гордилась», — заявил новичок красно-белых.

После 17 туров Российской футбольной премьер-лиги «Спартак» лидирует в таблице с 40 очками. У ближайшего преследователя москвичей — санкт-петербургского «Зенита» — на пять очков меньше.