Игрок «Спартака» пообещал дойти до Италии пешком в случае победы в ЧР

Итальянский защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал, на что готов пойти в случае победы команды в чемпионате России. Об этом сообщает ТАСС.

«На сумасшедшие вещи, готов буквально на все. Готов дойти до Италии пешком!» — заявил футболист.

Защитник также рассказал о причинах лидерства команды по итогам первой части чемпионата.

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«Наверное, каждый из футболистов изменил что-то в себе и в своей игре, все вместе мы выросли как игроки и как команда, мы стали больше доверять друг другу», — добавил Боккетти.

17 января итальянец продлил контракт со «Спартаком» до 30 июня 2020 года. По информации «Советского спорта», заработная плата итальянца составит порядка 2 миллионов евро в год.

Расстояние от Москвы до родного города Боккетти — Неаполя — по автомобильной дороге составляет около 3200 километров.

Чемпионат России возобновится после зимнего перерыва 3 марта. По итогам 17 туров в активе москвичей 40 очков, у идущего вторым «Зенита» 35 очков.