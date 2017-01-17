Итальянский защитник «Спартака» Боккетти продлил контракт с клубом

Итальянский защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти продлил контракт с клубом. Об этом во вторник, 17 января, сообщается на сайте красно-белых.

Новое соглашение с 30-летним игроком рассчитано на три года — до 30 июня 2020-го. По информации «Советского спорта», заработная плата итальянца составит порядка 2 миллионов евро (2,14 миллиона долларов) в год.

Боккетти дебютировал в составе красно-белых 10 марта 2013 года. Он провел за «Спартак» 71 матч, в которых забил четыре мяча.

16 января «Спартак» подписал контракты с нападающим «Милана» Луисом Адриано и полузащитником «Локомотива» Александром Самедовым.

После первого круга Российской футбольной премьер-лиги «Спартак» возглавляет турнирную таблицу с 40 очками.