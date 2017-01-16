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Бразилец из «Милана» прибыл в Москву для подписания контракта со «Спартаком»

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Луис Адриано
Луис Адриано

Нападающий «Милана» Луис Адриано в понедельник вечером прибыл в Москву для подписания контракта со «Спартаком». Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, соглашение «Спартака» с 29-летним бразильцем будет рассчитано на 3,5 года. Форвард уже прошел медосмотр и присоединится к красно-белым на зимнем сборе в ОАЭ, который начнется 18 января.

Отмечается, что «Милан» отпустил Адриано в «Спартак» бесплатно, сэкономив на его зарплате около 25 миллионов евро.

Адриано перешел в «Милан» из донецкого «Шахтера» в июле 2015 года за восемь миллионов евро. За это время бразилец провел 36 матчей в составе итальянского клуба, в которых отличился шесть раз. В сезоне-2016/17 игрок провел семь встреч, в которых результативными действиями не отметился. На счету Адриано четыре матча за сборную Бразилии (2014-2015).

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