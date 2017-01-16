Полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов перешел из «Локомотива» в «Спартак». Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых.

Сроки соглашения 32-летнего хавбека с командой, а также финансовые подробности сделки не разглашаются.

«Испытываю огромное волнение и одновременно радость в связи с возвращением в родной клуб спустя 12 лет. Надеюсь, нет, даже уверен — в "Спартаке" у меня все получится!» — заявил футболист.

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Самедов — воспитанник «Спартака», дебютировал в составе красно-белых в 2002 году. Летом 2005-го перешел в «Локомотив». Спустя три года хавбек стал игроком футбольного клуба «Москва», а в 2010-м подписал контракт со столичным «Динамо». Летом 2012 года Самедов вернулся в стан железнодорожников.

Со «Спартаком» Самедов одержал победу в Кубке России-2002/03. С «Локомотивом» он выигрывал турнир в сезонах-2006/07 и 2014/15, а также дважды становился бронзовым призером чемпионата России (2006, 2013/14).

В составе сборной России футболист принимал участие в чемпионате мира-2014 и Евро-2016. Всего в составе национальной команды на счету Самедова 35 игр и пять забитых мячей.