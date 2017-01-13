Из «Спартака» ушел серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне

Бразильский полузащитник Ромуло перешел из московского «Спартака» во «Фламенго». Об этом сообщается на странице бразильского клуба в Twitter.

«Ромуло — наше усиление на 2017 год!» — говорится в сообщении «Фламенго». Контракт со «Спартаком» был расторгнут по договоренности сторон. Соглашение с бразильским клубом рассчитано на четыре года.

Сам футболист на своей странице в Instagram прокомментировал свой переход. «Благодарю "Спартак", пять лет в этом клубе — это хороший период для меня. Но теперь пришло время, чтобы быть счастливым в Бразилии», — написал футболист.

В составе красно-белых 26-летний хавбек дебютировал 18 августа 2012 года в игре с казанским «Рубином», в которой забил первый мяч за «Спартак». Всего в активе Ромуло 69 матчей за москвичей, в которых он отличился четыре раза. В 2012 году в составе сборной Бразилии футболист завоевал серебряные медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.