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СМИ сообщили о перспективе перехода одного из лучших бомбардиров АПЛ в «Спартак»

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Нападающий «Лестер Сити» и сборной Англии Джейми Варди может перейти в московский «Спартак». Об этом сообщает «Советский Спорт».

Форвард рассматривается в качестве замены Квинси Промесу, который может покинуть красно-белых после окончания сезона 2016/2017. Как отмечает источник, в случае неудачного выступления «Лестера» в рамках Английской Премьер-лиги (АПЛ) агенты Варди могут начать поиски нового клуба для своего клиента.

10 января появилась информация о вероятном переходе в «Спартак» защитника «Ливерпуля» Мамаду Сако, который в апреле 2016 года отбыл 30-дневную дисквалификацию за употребление допинга. Игрок якобы готов принять выгодное с финансовой точки зрения предложение российского клуба.

В сезоне 2015/2015 Варди в составе «Лестера» стал чемпионом Англии. В списке лучших бомбардиров турнира он занял третье место, забив 24 мяча. В текущем сезоне 29-летний форвард сыграл 17 матчей в АПЛ и отметился пятью голами.

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