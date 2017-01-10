«Спартак» заинтересовался злостным нарушителем режима из «Ливерпуля»

Московский «Спартак» может пополниться защитником английского «Ливерпуля» Мамаду Сако. Об этом сообщает французское издание Le10Sport.

По информации источника, игрок готов принять выгодное с финансовой точки зрения предложение российского клуба. При этом на Сако также претендуют турецкие «Фенербахче» и «Галатасарай», французские «Марсель» и «Лион».

В апреле 2016 года Сако был дисквалифицирован на 30 дней за употребление запрещенных препаратов. Пробу, давшую положительный результат, футболист сдал 16 марта перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (1:1), который прошел на следующий день в Манчестере. Какое именно вещество было обнаружено в организме спортсмена, не сообщалось.

В сезоне 2016/2017 26-летний француз не провел ни одного матча, так как был отчислен главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом за нарушения режима. На счету Сако 28 матчей в составе национальной сборной, в которых отметился двумя голами.