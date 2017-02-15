Бывший защитник «Спартака» подрался с партнером на тренировке «Боки Хуниорс»

Бывший защитник московского «Спартака» Хуан Инсаурральде, ныне выступающий за аргентинский «Бока Хуниорс», подрался с партнером по команде на тренировке. Видео с эпизодом было продемонстрировано на телеканале Fox Sports.

Инсаурральде столкнулся в борьбе за мяч с другим аргентинским защитником Хонатаном Сильвой, после чего началась драка. Игроков разняли партнеры по команде.

В текущем сезоне 32-летний Инсаурральде провел восемь матчей за «Боку Хуниорс», в которых забил один мяч. Его команда лидирует в чемпионате после 14 сыгранных туров.