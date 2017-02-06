Российский хоккеист Бучневич впервые подрался в НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич провел первую драку в заокеанской карьере. Об этом сообщает «Советский спорт». Видео было опубликовано на YouTube-канале HockeyClipzzz.

21-летний россиянин в начале третьего периода подрался с 30-летним форвардом «Калгари» Крисом Верстигом. Канадец отправил Бучневича на лед за несколько секунд.

Встреча прошла в ночь на понедельник, 6 февраля, и завершилась победой «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:3.

В мае 2016 года Бучневич подписал трехлетний контракт с «Рейнджерс». До этого россиян выступал за петербургский СКА (2015-2016) и череповецкую «Северсталь» (2012-2015).