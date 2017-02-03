Тарасенко вступил в конфликт с соотечественником во время матча НХЛ

Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко вступил в конфликт с соотечественником из «Торонто Мэйпл Лифс» Никитой Сошниковым во время матча команд в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео эпизода размещено на канале Torontomapleleafs951 в YouTube.

В концовке третьего периода Сошников провел силовой прием против Тарасенко, после чего нападающий «Блюз» подъехал к россиянину и толкнул его. Игроки вступили в словесную перепалку, обменялись толчками и в результате получили от арбитров по две минуты дисциплинарного штрафа.

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Сент-Луиса», Тарасенко отметился заброшенной шайбой.