Джастина Бибера впечатали лицом в борт в Матче всех звезд НХЛ

Знаменитый канадский поп-певец Джастин Бибер принял участие в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и был впечатан лицом в борт. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает Eurosport. Видео с эпизодом было опубликовано на YouTube-канале Samboke.

Подножку 22-летнему артисту подставил бывший канадский хоккеист, один из лучших защитников в истории НХЛ Рэй Бурк, а толкнул певца в борт другой известный канадский защитник Крис Пронгер, в 2015 году вошедший в зал славы НХЛ.

62-й Матч всех звезд НХЛ прошел в ночь 30 января в Лос-Анджелесе. Победу в нем одержала сборная Столичного дивизиона, за которую выступали россияне Александр Овечкин и Сергей Бобровский.