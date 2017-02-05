Россиянин из клуба НХЛ атаковал соперника плечом в лицо и спровоцировал драку

Российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров атаковал нападающего «Виннипег Джетс» Марка Шайфли плечом в лицо, в результате чего возникла потасовка. Видеозапись эпизода появилась на YouTube-канале SPORTSNETCANADA.

Встреча состоялась на стадионе «Пепси-центр» в Денвере (штат Колорадо) и завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:2. В середине третьего периода Задоров совершил силовой прием, после чего двое игроков «Виннипега» набросились на россиянина. Судьям удалось разнять соперников.