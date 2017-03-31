«Аэрофлот» стал лидером в Европе по темпам роста пассажирооборота

Компания «Аэрофлот» по итогам 2016 года лидирует в Европе по темпам роста пассажирооборота. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного влиятельным международным изданием Airline Business, говорится в сообщении «Аэрофлота».

Российский перевозчик опередил по этому показателю крупнейшие компании — Lufthansa, British Airways, Air France, Turkish Airlines и KLM.

По данным журнала, пассажирооборот «Аэрофлота» за указанный период вырос более чем на 11 процентов, составив 82,7 миллиарда пассажирокилометров и выведя компанию по динамике роста в топ-6 авиаперевозчиков Европы.

Среди крупнейших европейских авиакомпаний темпы роста «Аэрофлота» почти в два раза превышают аналогичный показатель ближайшего конкурента — Turkish Airlines (плюс 6 процентов).

В то же время некоторые ведущие европейские игроки, согласно данным Airline Business, показали падение пассажирооборота (минус 1,4 процента у Air France).

Продемонстрированный «Аэрофлотом» динамичный рост одного из главных показателей производственной деятельности на фоне макроэкономических сложностей свидетельствует о высокой эффективности российского национального перевозчика, отмечается в сообщении.

Данные рейтинга Airline Business подтверждают опережающие темпы выполнения основных пунктов стратегии группы «Аэрофлот», которая приблизилась к достижению ключевой цели — вхождению к 2025 году в пятерку ведущих европейских перевозчиков по пассажиропотоку и выручке.

Международное экспертное сообщество отметило впечатляющий рост операционных и финансовых показателей, а также мощный потенциал «Аэрофлота». Так, ведущее в глобальной авиаотрасли аналитическое агентствоCentre for Aviation (CAPA) в своем исследовании о деятельности группы «Аэрофлот» подчеркивает, что сильные итоги 2016 года являются результатом успешной стратегической трансформации Группы и служат залогом продолжения роста в будущем.

