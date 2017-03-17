«Аэрофлот» стал лидером по рентабельности инвестированного капитала

«Аэрофлот» вошел в число авиакомпаний, которым удалось за десятилетний период покрыть стоимость инвестированных капиталов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

При этом компания стало лидером среди авиакомпаний, за исключением региональных и низкобюджетных, по рентабельности инвестированного капитала (RIOC). По оценке международной консалтинговой компании McKinsey & Company с 2005 по 2015 год среднее значение этого экономического показателя у Аэрофлота составило 11,9 процента.

Согласно выводам McKinsey & Company, высокую отдачу от капиталовложений «Аэрофлоту» обеспечивают более эффективные затраты, чем у конкурентов, сильный бренд и хорошая организационная структура. Ведущая независимая консалтинговая компания Brand Finance в этом году признала «Аэрофлот» сильнейшим брендом среди авиакомпаний мира.

16 марта стало известно о том, что «Аэрофлот» увеличит количество российских самолетов в парке до 40 процентов. «У нас уже летает 30 самолетов Sukhoi Superjet. Мы готовы подписать контракт еще на 20 дополнительных, и плюс 50 МС-21. То есть 100 отечественных самолетов в компании», — заявил генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев.