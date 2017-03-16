«Аэрофлот» увеличит количество российских самолетов в парке до 40 процентов

Через пять лет самолеты отечественного производства могут составить примерно 40 процентов парка «Аэрофлота». Однако продукция российского авиапрома должна быть конкурентна на мировом рынке. Об этом в четверг, 16 марта, заявил генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев в интервью телеканалу «Россия 24».
«У нас уже летает 30 самолетов Sukhoi Superjet. Мы готовы подписать контракт еще на 20 дополнительных, и плюс 50 МС-21. То есть 100 отечественных самолетов в компании. К 2023 году они составят около 40 процентов парка», — подчеркнул Савельев.
По его словам, если все поставки будут выполнены, это более чем достаточно для «Аэрофлота». Ставить задачу перевести за 10-15 лет российские компании полностью на самолеты отечественного производства означает вводить искусственные ограничения, что, убежден Савельев, контрпродуктивно.
Савельев привел в пример зарубежных авиаперевозчиков: у европейского лоукостера Ryanair — 100 процентов парка «боинги», у Air France-KLM — «боингов» более половины, а у американских United или Delta — более 30 процентов парка европейские Airbus. Гендиректор «Аэрофлота» согласен с тем, что России нужна современная авиапромышленность, выпускающая качественные самолеты. Однако реальность такова, что сегодня только импортный самолет может выдержать 15 часов полета в сутки, напомнил Савельев.
Позиция «Аэрофлота» и других российских авиакомпаний такова — если отечественная промышленность предлагает самолет, то нам важно понимать, насколько эта машина соответствует мировым стандартам. «Ведь мы же конкурируем на мировом рынке», — подчеркнул Савельев.