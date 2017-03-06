Рогозин пообещал обеспечить авиакомпании отечественными самолетами

Правительство ставит перед собой цель обеспечить в течение 10-15 лет целенаправленный, поэтапный переход отечественных авиакомпаний на эксплуатацию преимущественно российских самолетов. На это выделяются значительные финансовые ресурсы, заявил на заседании авиационной коллегии вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

«Президентом России по представлению коллегии военно-промышленной комиссии выделены средства для финансирования в 2018-2019 годах работ по модернизации региональных самолетов Ил-114-300 (20,4 миллиарда рублей), дальнемагистральных Ил-96-400м (17,2 миллиарда рублей) и двигателя нового поколения ПД-35 (7,8 миллиарда рублей)», — цитирует агентство Дмитрия Рогозина.

Вице-премьер признал, что потребуется преодолеть сохраняющуюся ведомственную разобщенность, наладить координацию усилий Минпромторга, Минтранса, Минэкономразвития и других ведомств по решению проблем российского авиапрома. Кроме того, по мнению Рогозина, необходимо выработать меры стимулирования авиационных компаний для использования отечественных самолетов и внедрения новых механизмов поддержки российских производителей и эксплуатантов авиационной техники.

Материалы по теме В очереди за льготами на Ил-96 Перейдут ли российские авиакомпании на отечественную авиатехнику

В конце января 2017 года Рогозин доложил президенту Владимиру Путину о подготовке планов синхронизации производства новых самолетов МС-21, Ил-114 и Ил-96-400 с планами вывода из эксплуатации старой техники и вывода из эксплуатации иностранной авиационной техники.

«Для тех компаний, которые будут закупать российскую авиационную технику, мы предоставим необходимые льготы, включая и правильный, выгодный маршрут, а также специальные льготы экономического характера, в том числе связанные с лизингом авиационной техники», — подчеркнул вице-премьер. Для защиты внутреннего рынка он считает целесообразным отдавать наиболее выгодные маршруты компаниям, которые будут «выставлять на эти маршруты российские самолеты».

