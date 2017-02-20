В ОАК решили поменять президента компании «Гражданских самолетов Сухого»

Авиастроительную компанию «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) ждут кадровые перестановки — президент компании Камиль Гайнутдинов, всего полгода занимающий свой пост, может быть понижен до вице-президента. Его сменит вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в которую входят ГСС Владислав Масалов, сообщает «Коммерсантъ».

О смене руководства ГСС газете рассказали два топ-менеджера авиапрома и подтвердил высокопоставленный сотрудник аппарата правительства. Источники утверждают, что о кадровых перестановках в ГСС будет объявлено в ближайшее время.

На должность президента ГСС кандидатура Владислава Масалова рассматривалась еще полтора года назад. Издание, со ссылкой на источник, пишет, что по совместительству он будет совмещать посты главы совета директоров «Иркута» и вице-президента по гражданской авиации ОАК.

Камиль Гайнутдинов до назначения главой ГСС в сентябре 2016 года работал топ-менеджером Boeing Commercial Airplanes. Он должен был выстроить систему послепродажного обслуживания самолетов Sukhoi Superjet 100 с учетом специфики мирового рынка.

ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» — российская компания, занимающаяся разработкой, производством, маркетингом и послепродажным обслуживанием самолетов. ГСС являются разработчиком и производителем первого отечественного постсоветского пассажирского самолета — Sukhoi Superjet 100. Базовая версия лайнера имеет дальность 3048 километров, а модификация LR — 4578 километров. Самолет способен перевозить от 75 до 95 пассажиров в зависимости от его комплектации.

