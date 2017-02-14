Мексиканская компания получит восемь российских самолетов Sukhoi Superjet 100

Российская компания «Гражданские самолеты Сухого», входящая в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), в 2017-2018 годах в полном объеме выполнит контракт на поставку в Мексику воздушных судов Sukhoi Superjet 100. Об этом заявил вице-президент ОАК Владислав Масалов, передает РИА Новости.

«В Мексику осталось поставить восемь самолетов — по четыре в этом и следующем годах», — сообщил он.

Ранее «Гражданские самолеты Сухого» и мексиканская компания Interjet заключили контракт на 30 самолетов. На сегодняшний день 22 воздушных судна поставлены.

В конце прошлого года Interjet приостанавливала полеты авиалайнеров Sukhoi Superjet 100 российского производства для проверки. Поводом послужило решение Росавиации приостановить эксплуатацию нескольких лайнеров этого типа из-за выявленного дефекта проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) — региональный самолет нового поколения, разработанный и произведенный «Гражданскими самолетами Сухого» при участии Alenia Aermacchi. Базовая версия лайнера имеет дальность 3048 километров, а модификация LR — 4578 километров. Самолет способен перевозить от 75 до 95 пассажиров.