Медведев подписал постановление о поддержке авиации

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановления об инвестициях в авиастроительную отрасль. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства России.

Из документа следует, что Минтрансу будет выделено 5 миллиардов рублей на приобретение девяти самолетов Sukhoi Superjet 100 и Л-410 для их дальнейшей передачи по договорам лизинга. Помимо этого, 3,8 миллиарда рублей планируется потратить на приобретение 29 вертолетов производства компании «Вертолеты России». Винтокрылые машины будут направлены на пополнение парка воздушных судов российских авиакомпаний.

В правительстве подчеркивают, что инвестиции из бюджета будут способствовать загрузке производства и сохранению рабочих мест в филиале предприятия «Гражданские самолеты Сухого» в Комсомольске-на-Амуре, на «Уральском заводе гражданской авиации», а также на предприятиях холдинга «Вертолеты России».

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«Принятые решения направлены на поддержку отечественного авиастроения, серийного производства и сборки воздушных судов, развитие рынка малой авиации и повышение транспортной доступности в регионах», — отмечается в сообщении.

22 декабря сообщалось о том, что «Вертолеты России» завершили передачу ВМФ России партии корабельных транспортно-боевых вертолетов Ка-29, которые прошли ремонт на мощностях Кумертауского авиационного производственного предприятия.

19 декабря стало известно, что морская авиация ВМФ России получила первый модернизированный многоцелевой вертолет Ка-27М. На модернизированной версии машины внедрены современные виды передачи информации в реальном времени как на наземные или корабельные командные пункты, так и на другие вертолеты.