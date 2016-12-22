Шойгу рассказал о поставках беспилотников для вооруженных сил

Минобороны уже использует свыше двух тысяч беспилотных летательных аппаратов и продолжает наращивать их количество. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«В этом году поставлены 105 комплексов, включающих 260 беспилотных летательных аппаратов. Сформированы 36 воинских частей и подразделений беспилотной авиации.», — сказал Шойгу.

По его словам, всего на вооружении сейчас находится более 600 беспилотных комплексов более чем с двумя тысячами летательных аппаратов.

В России принят на вооружение ряд беспилотных летательных аппаратов различной размерности и назначения, как отечественной разработки, так и производящиеся по иностранной лицензии (например, дрон «Форпост», представляющий собой копию израильского аппарата Searcher Mk II). Ведется ряд проектов по созданию крупных разведывательных и ударных беспилотников.