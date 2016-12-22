Российским военным пообещали передать оружие для борьбы со стаями дронов

Российская армия может получить оружие для борьбы со стаями ударных беспилотников через два года. Об этом в четверг, 22 декабря, генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК, входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Якунин сообщил ТАСС.

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«Мощные образцы такой техники с большими поражающими возможностями могут появиться на вооружении российской армии в течение четырех лет, более простые системы — уже через два года», — сказал он.

По словам Якунина, сегодня созданы реальные образцы подобного оружия.

«Мы демонстрировали их возможности, результаты — более чем убедительные. Сейчас ждем соответствующих решений», — отметил он.

14 декабря стало известно, что в России началась разработка нового беспилотного летательного аппарата (БПЛА) двойного назначения «Фазан», который сможет приземляться на хвост.