«Якутия» выявила дефект у половины своих SSJ-100

Авиакомпания «Якутия» обнаружила дефект стабилизатора на двух из четырех имеющихся в парке самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом «Интерфаксу» сообщил технический директор перевозчика Александр Зинков.

Он уточнил, что речь идет о трещинах проушин поясов установочных узлов стабилизатора. «В настоящее время разрешение на полеты получено на 89021. По 89012 — сегодня закончили замену узлов», — сообщил технический директор компании.

11 января в компании-производителе лайнера «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) «Ленте.ру» рассказали, что в настоящее время в ремонте находятся 16 самолетов Sukhoi Superjet 100, более 80 процентов парка эксплуатируется. В ГСС уточнили, что проблема со стабилизаторами «не является технически сложной» и не связана с конструкторскими решениями. Она также не должна отразиться на сроках поставки SSJ-100 авиакомпаниям.

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В конце декабря 2016 года стало известно о том, что Росавиация распорядилась проверить стабилизаторы самолетов Sukhoi Superjet после того, как базирующаяся в Иркутске авиакомпания «ИрАэро» выявила дефект проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора. Аналогичную проблему с SSJ-100 обнаружили авиакомпании «Аэрофлот», «Ямал» и мексиканская Interjet, в парке которой 22 таких лайнера.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) — региональный самолет нового поколения, разработанный и произведенный компанией «Гражданские самолеты Сухого» при участии Alenia Aermacchi. Базовая версия имеет дальность 3048 километров, а модификация LR — 4578 километров. Самолет способен перевозить от 75 до 95 пассажиров. В настоящее время эксплуатируется 87 лайнеров. На конец 2016 года портфель твердых заказов на SSJ-100 составлял 31 единицу, опцион — 36 самолетов.