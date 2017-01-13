Brussels Airlines возьмет три Sukhoi Superjet в «мокрый лизинг»

Бельгийский национальный авиаперевозчик Brussels Airlines в 2017 году намерен взять в «мокрый лизинг» (воздушное судно сдается в аренду вместе с экипажем) три российских самолета Sukhoi Superjet 100, которые сейчас эксплуатирует ирландская авиакомпания CityJet. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ агентству пресс-службы компании «Гражданские самолеты Сухого» (производитель SSJ-100).

«Ирландская авиакомпания CityJet действительно планирует передать бельгийской Brussels Airlines три самолета Sukhoi Superjet 100 в "мокрый лизинг" сроком на два года», — сообщили в пресс-службе ГСС.

Сообщалось, что полеты на SSJ-100 брюссельская авиакомпания начнет в апреле 2017 года.

Поставка самолетов авиакомпании CityJet началась в мае 2016 года. Всего контракт с CityJet подразумевает поставку 15 авиалайнеров. Кроме того, действует опцион на поставку еще 16 самолетов. Сумма сделки превышает миллиард долларов.

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Brussels Airlines основан в 2006 году и входит в группу Lufthansa. Флот авиакомпании в основном состоит из судов Airbus A319, A320 и A330.

«Мокрый лизинг» представляет собой вид операционого лизинга, при котором одна авиакомпания (лизингодатель) предоставляет в аренду самолет, полный экипаж, техническое обслуживание и страхование (ACMI) другой авиакомпании или другому виду бизнеса, действующего в качестве посредника авиаперелетов (лизингополучатель).

Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) — региональный самолет нового поколения, разработанный и произведенный компанией «Гражданские самолеты Сухого» при участии Alenia Aermacchi. Базовая версия имеет дальность 3048 километров, а модификация LR — 4578 километров. Самолет способен перевозить от 75 до 95 пассажиров. В настоящее время эксплуатируется 87 лайнеров. На конец 2016 года портфель твердых заказов на SSJ-100 составлял 31 единицу, опцион — 36 самолетов.