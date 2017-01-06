Мексиканский авиаперевозчик снял запрет на полеты Sukhoi Superjet

Мексиканская авиакомпания Interjet начала процесс возвращения в эксплуатацию 11 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) российского производства после проведенных ремонтных работ. Об этом в пятницу, 6 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление перевозчика.

Как отмечается, к полетам уже приступили шесть ранее отстраненных самолетов. «Ожидаем, что ремонтные работы будут закончены ранее намеченного срока, и до конца января весь флот Interjet из 22 самолетов SSJ-100 будет работать в обычном режиме, чтобы вместе с 48 самолетами Airbus осуществлять более 300 ежедневных рейсов компании», — отметили в авиакомпании.

Interjet объявила о проверке российских самолетов SSJ-100 в своем авиапарке 26 декабря. Поводом послужило решение Росавиации приостановить эксплуатацию нескольких лайнеров этого типа из-за выявленного дефекта проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора. Авиакомпания, в чьем парке насчитывается 22 SSJ-100, отменила 25 рейсов.

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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, в свою очередь, заявил, что «небольшая техническая проблема будет решена в ближайшее время».

О том, что Росавиация распорядилась проверить стабилизаторы самолетов Sukhoi Superjet 100 из-за выявленного дефекта при эксплуатации лайнера, стало известно 23 декабря. Разработчик Superjet — холдинг «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) — подтвердил наличие проблемы, но подчеркнул, что они не могут создать небезопасные ситуации при эксплуатации.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) — региональный самолет нового поколения, разработанный и произведенный компанией ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) при участии Alenia Aermacchi. Базовая версия лайнера имеет дальность 3048 километров, а модификация LR — 4578 километров. Самолет способен перевозить от 75 до 95 пассажиров.