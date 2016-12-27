Мантуров объяснил проверку самолетов SSJ-100 мексиканской авиакомпанией

Проверка российских самолетов Superjet 100 (SSJ-100), которые эксплуатирует мексиканская авиакомпания Interjet, вызвана небольшой технической проблемой. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, передает ТАСС во вторник, 27 декабря.

«Есть небольшая техническая проблема, которая будет решена в ближайшее время», — сказал министр.

Днем ранее, 26 декабря, мексиканская авиакомпания Interjet объявила о проверке российских самолетов SSJ-100 в своем авиапарке. Поводом послужило решение Росавиации приостановить эксплуатацию нескольких лайнеров этого типа из-за выявленного дефекта проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора. Авиакомпания, в чьем парке насчитывается 22 SSJ-100, отменила 25 рейсов.

При этом в мексиканской компании подчеркнули, что «находящиеся в эксплуатации самолеты Superjet-100 соответствуют всем нормам и самым высоким стандартам безопасности».

О том, что Росавиация распорядилась проверить стабилизаторы самолетов Sukhoi Superjet 100 из-за выявленного дефекта при эксплуатации лайнера, стало известно 23 декабря. Разработчик Superjet — холдинг «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) — подтвердил наличие проблемы, но подчеркнул, что они не могут создать небезопасные ситуации при эксплуатации. По данным РИА Новости, из-за выявленного дефекта Росавиация приостановила эксплуатацию шести SSJ100 у «Аэрофлота» и одного у авиакомпании «ИрАэро».

Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) — региональный самолет нового поколения, разработанный и произведенный компанией ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) при участии Alenia Aermacchi. Базовая версия лайнера имеет дальность 3048 километров, а модификация LR — 4578 километров. Самолет способен перевозить от 75 до 95 пассажиров.