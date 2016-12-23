СМИ узнали о распоряжении Росавиации проверить надежность Sukhoi Superjet

Росавиация распорядилась проверить стабилизаторы самолетов Sukhoi Superjet 100 из-за выявленного дефекта при эксплуатации лайнера, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Агентство отмечает, что дефект проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора выявила авиакомпания «ИрАэро». После этого авиационное ведомство направило всем авиакомпаниям, осуществляющим полеты на этом лайнере, провести разовую проверку соответствующих узлов самолета. В осмотре также должен принять участие представитель разработчика Superjet — холдинга «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).

В ГСС агентству подтвердили наличие дефекта, но подчеркнули, что он не может создать небезопасных ситуаций при эксплуатации. Поломку обнаружили при проведении техобслуживания лайнера.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) — региональный самолет нового поколения, разработанный и произведенный компанией ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) при участии Alenia Aermacchi. Базовая версия лайнера имеет дальность 3048 километров, а модификация LR — 4578 километров. Самолет способен перевозить от 75 до 95 пассажиров.

