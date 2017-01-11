Пятую часть Superjet отправили в ремонт

В настоящее время в ремонте находятся 16 самолетов Sukhoi Superjet 100, более 80 процентов парка эксплуатируется. Об этом в среду, 11 января, рассказали «Ленте.ру» в компании-производителе лайнера «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).

«Все самолеты могут быть отремонтированы на месте без транспортировки на завод производителя. Работы по восстановлению парка находятся в процессе, проблема будет устранена на всех воздушных судах до конца января», — сообщили в ГСС.

В компании добавили, что проблема со стабилизаторами «не является технически сложной» и не связана с конструкторскими решениями. Она также не должна отразиться на сроках поставки SSJ-100 в авиакомпании.

«Возможность возникновения проблемы со стабилизаторами на новых самолетах полностью исключена», — заверили в ГСС.

В конце декабря стало известно о том, что Росавиация распорядилась проверить стабилизаторы самолетов Sukhoi Superjet из-за выявленного дефекта при эксплуатации лайнера. Проблему обнаружила авиакомпания «ИрАэро». После этого на некоторое время приостановила использование самолета мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой 22 таких лайнера.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) — региональный самолет нового поколения, разработанный и произведенный компанией «Гражданские самолеты Сухого» при участии Alenia Aermacchi. Базовая версия имеет дальность 3048 километров, а модификация LR — 4578 километров. Самолет способен перевозить от 75 до 95 пассажиров. В настоящее время эксплуатируется 87 лайнеров. На конец 2016 года портфель твердых заказов на SSJ-100 составлял 31 единицу, опцион — 36 самолетов.

