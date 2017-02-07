В ОАК рассказали о перспективах российской авиации на мировом рынке

К 2025 году Объединенная авиастроительная корпорация намерена занять 4,5 процента мирового рынка гражданской авиации, а к 2035-му — 45 процентов доступного рынка боевой авиации. Об этом «Ленте.ру» сообщил глава компании Юрий Слюсарь.

Он отметил, что достичь эти цели можно только при условиях налаженной кооперации с партнерами по отрасли.

«Поэтому мы активно взаимодействовали с коллегами из "Ростеха" в рамках подготовки стратегии авиационного кластера корпорации, как на стратегическом, так и на рабочем уровне. Итоговый документ синхронизирован со стратегией развития ОАК», — пояснил Слюсарь.

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Сутью разрабатываемой стратегии станет «формирование общего образа будущего, разделение рисков и объединение усилий "самолетчиков" и производителей ключевых комплектующих», заключил он.

Авиационный кластер — крупнейшее подразделение «Ростеха»: в 2015 году его предприятия заработали 528 миллиардов рублей, что дало 46 процентов всей выручки госкорпорации. Кластер включает в себя холдинги «Вертолеты России» и «Технодинамика», концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), а также Объединенную двигателестроительную корпорацию.

Объединенная авиастроительная корпорация консолидирует крупнейшие предприятия российского авиапрома. Создана в 2006 году. Выручка в 2015 году — 352 миллиарда рублей.

