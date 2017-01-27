В ОАК расcказали о начале серийного выпуска новых МиГ-35

Истребитель МиГ-35 примут на вооружение ВКС в 2018 году, а с 2019 он поступит в серийное производство. Об этом, как передает РИА Новости, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь на официальной презентации новой машины, прошедшей в подмосковных Луховицах.

Об официальном начале испытаний новой машины Слюсарь объявил 26 января.

Ранее сообщалось, что в составе Госпрограммы вооружений на период до 2020 года предусмотрена закупка 37 самолетов МиГ-35. Однако 26 января Слюсарь заявил, что поставки самолета учтены «в проекте Государственной программы вооружения», что, возможно, свидетельствует о переносе этой позиции в следующую программу (2018-2025 годов), которая должна быть принята летом 2017-го.

Постройка двух предсерийных прототипов МиГ-35 велась весь 2016 год, первоначально их испытания должны были начаться в конце лета, потом их перенесли на ноябрь 2016 года. В конце ноября 2016-го споттеры зафиксировали в Жуковском первый полет одного из этих самолетов (с бортовым номером 702), что дало наблюдателям повод говорить о начале испытательной программы.

МиГ-35 долгие годы (с начала 2000-х) представлял собой маркетинговое наименование для набора пожеланий к перспективному многоцелевому истребителю, создаваемому на платформе МиГ-29. В частности, он должен был оснащаться радаром «Жук-А» с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), и в таком виде выдвигался на конкурс MMRCA (выбор 126 истребителей для индийских ВВС), однако выбыл из соревнования в 2011 году.

В данный момент, согласно заявлению руководства РСК «МиГ», сделанному осенью 2013 года, под МиГ-35 понимается усовершенствованный вариант истребителя МиГ-29М/М2. В феврале 2015 года руководителями компании «Фазотрон-НИИР» было заявлено, что первая партия самолетов для ВКС России получит «обычные» радиолокационные станции, а оснащение радарами с АФАР произойдет «в перспективе» (ориентировочно с 30-го самолета в серии).