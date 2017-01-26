Появилось видео показательного полета истребителя МиГ-35 в Луховицах

Появилось видео показательного полета новейшего многофункционального истребителя МиГ-35 в Луховицах — его распространили РИА Новости. Демонстрацию самолета в режиме телемоста наблюдал президент Владимир Путин.

Ранее 26 января президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил о начале летных испытаний МиГ-35.

Постройка двух предсерийных прототипов самолета велась весь 2016 год, первоначально их испытания должны были начаться в конце лета, потом их перенесли на ноябрь 2016 года. В конце ноября 2016-го споттеры зафиксировали в Жуковском первый полет одного из этих самолетов (с бортовым номером 702), что дало наблюдателям повод говорить о начале испытательной программы.

МиГ-35 является усовершенствованным вариантом истребителя МиГ-29М/М2. В феврале 2015 года руководителями компании «Фазотрон-НИИР» было заявлено, что первая партия самолетов для ВКС России получит «обычные» радиолокационные станции, а оснащение радарами с АФАР произойдет «в перспективе» (ориентировочно с 30-го самолета в серии).