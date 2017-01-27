ВКС России получат в 2017 году более ста самолетов

Промышленность в 2017 году планирует передать Вооруженным силам России более ста самолетов. Об этом рассказал вице-президент по инновациям Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков, передает в пятницу, 27 января, «Интерфакс».

«ОАК делает каждый год около ста самолетов, поэтому мы будем идти по нарастающей, ведь мы должны давать прибыль», — отметил Коротков.

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26 января глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что летные испытания истребителя МиГ-35 начались. Он отметил, что самолет запланирован в проекте Государственной программы вооружения, его серийные закупки — с 2019 года.

Постройка двух предсерийных прототипов МиГ-35 велась весь 2016 год, первоначально их испытания должны были начаться в конце лета, потом их перенесли на ноябрь 2016 года. В конце ноября 2016-го споттеры зафиксировали в Жуковском первый полет одного из этих самолетов (с бортовым номером 702), что дало наблюдателям повод говорить о начале испытательной программы.