Авиастроители рассчитывают выпустить сотню Ил-114 до 2029 года

В России до 2029 года произведут около 100 турбовинтовых самолета Ил-114-300. Об этом рассказал президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, передает РИА Новости.

Первый серийный самолет, по его словам, поднимется в воздух в 2020-2021 годах. «"Сокол" будет делать агрегаты, в Луховицах (на предприятии корпорации МиГ — прим. «Ленты.ру») будет происходить финализация самолета», — добавил глава ОАК.

Региональный самолет Ил-114-300 является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Самолет планируется производить в четырех вариантах, в том числе в медицинском. По словам Слюсаря, эти машины также будут использоваться как самолеты специального назначения — для проведения разведки, мониторинга. «Мы хотим поставить арктический вариант на лыжи для проведения поисково-спасательных работ», — сказал он.

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Гендиректор корпорации «Ил» Сергей Вельможкин в октябре 2016 года говорил, что первый обновленный турбовинтовой самолет Ил-114 поднимется в воздух в 2019 году.

Ранее Ил-114 выпускался на Ташкентском авиационном производственном объединении имени Чкалова. Самолет был разработан в 1980-е, в Узбекистане было выпущено около 20 машин. На данный момент предполагается наладить выпуск этих самолетов на нижегородском заводе «Сокол». На программу производства Ил-114 в России до 2025 года планируется выделить около 50 миллиардов рублей.

