Авиастроители пообещали выпускать по дюжине Ил-114 ежегодно

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) намерена выпускать по 12 самолетов Ил-114 ежегодно. Об этом рассказал глава ОАК Юрий Слюсарь, передает ТАСС.

Топ-менеджер сообщил, что турбовинтовой самолет для внутренних линий будут собирать на площадке корпорации «МиГ» в подмосковных Луховицах, подготовительные работы уже ведутся.

«Ресурсы выделены, доведены до корпорации, параллельно по линии КБ осуществляется подготовка к передаче документации на завод. Здесь, в этом же цехе, где идет производство самолетов МиГ-35, параллельно мы выходим на темп 12 самолетов Ил-114 в год», — сказал он.

В свою очередь президент Владимир Путин 26 января выражал надежду, что сроки запуска в производство Ил-114 будут соблюдены. «Рассчитываю на то, что и эта работа, тем более что нами принято решение по поводу источника финансирования, будет сделана в срок, и мы увидим модернизированную машину», — цитирует главу государства «Интерфакс».

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Гендиректор корпорации «Ил» Сергей Вельможкин в октябре 2016 года говорил, что первый обновленный турбовинтовой самолет Ил-114 поднимется в воздух в 2019 году. Он отмечал, что КБ Ильюшина уже начало работу по оцифровке документации и подготовке техзаданий. Затем последует процедура сертификации, и с 2021 года Ил-114 начнут поставлять в авиакомпании.

Летом прошлого года Минпромторг предлагал организовать сборку Ил-114 в Индии.

Ранее Ил-114 выпускался на Ташкентском авиационном производственном объединении имени Чкалова. Самолет был разработан в 1980-е, в Узбекистане было выпущено около 20 машин. На данный момент предполагается наладить выпуск этих самолетов на нижегородском заводе «Сокол». На программу производства Ил-114 в России до 2025 года планируется выделить около 50 миллиардов рублей.

