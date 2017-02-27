Минтранс поможет «Аэрофлоту» покрыть возникшие из-за «Трансаэро» убытки

Минтранс обсуждает вопрос о помощи «Аэрофлоту» для покрытия убытков, возникших при выполнении рейсов разорившейся авиакомпании «Трансаэро». Об этом рассказал министр транспорта Максим Соколов в кулуарах Сочинского инвестиционного форума, передает RNS.

«Позиция "Аэрофлота" нам известна. Мы сейчас проработаем этот вопрос непосредственно на площадке министерства транспорта. И, конечно же, для того, чтобы закрыть ту финансовую "дыру", которая возникла в бюджете авиакомпании "Аэрофлот" с выполнением государственного поручения, конечно же, мы будем на этот период выдавать необходимые разрешения "Аэрофлоту" по тем направлениям, которые позволят эту "дыру" в конечном счете закрыть», — заявил министр, отвечая на вопрос о готовности давать «Аэрофлоту» допуски на бывшие международные маршруты «Трансаэро». Будет ли это одно направление или 50 — это «вопрос финансового моделирования», добавил Соколов.

Он отметил, что этот вопрос активно обсуждается в Минтрансе.

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13 февраля стало известно, что «Аэрофлот» направил в Минтранс письмо с просьбой продлить разрешения на полеты по зарубежным маршрутам, на которых ранее работала обанкротившаяся «Трансаэро»,

«Трансаэро» была второй по объему перевозок российской авиакомпанией. Она разорилась из-за высокой долговой нагрузки, достигавшей 250 миллиардов рублей, на фоне падения спроса на перелеты. Перевозчик перешел под операционное управление «Аэрофлота» в начале сентября прошлого года, с 26 октября Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта, а в декабре была запущена процедура банкротства.