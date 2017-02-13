«Аэрофлот» попросил продлить допуски на международные направления «Трансаэро»

Авиакомпания «Аэрофлот» направила в Минтранс письмо с просьбой продлить разрешения на полеты по зарубежным маршрутам, на которых ранее работала обанкротившаяся «Трансаэро», передает ТАСС со ссылкой на источник. Сроки действия 37 допусков истекают 25 марта 2017 года.

«Письмо с соответствующей просьбой о пролонгации (17 допусков для самого «Аэрофлота» и еще 17 для авиакомпании «Россия») указанных допусков гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев направил на имя министра транспорта Максима Соколова», — сказал собеседник агентства.

Текущие допуски предлагается продлить на пять лет, начиная с октября 2015 года. Именно тогда «Аэрофлот» начал работать на международных маршрутах «Трансаэро».

«Трансаэро» была второй по объему перевозок российской авиакомпанией. Она разорилась из-за высокой долговой нагрузки, достигавшей 250 миллиардов рублей, на фоне падения спроса на перелеты. Перевозчик перешел под операционное управление «Аэрофлота» в начале сентября прошлого года, с 26 октября Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта, а в декабре была запущена процедура банкротства.

