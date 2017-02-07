Бренд «Аэрофлота» признан самым сильным среди авиакомпаний мира

Международное агентство Brand Finance впервые составило мировой рейтинг авиакомпаний по силе бренда. Верхнюю строчку в списке занял «Аэрофлот». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В сообщении подчеркивается, что эта оценка подтверждает высокий статус и российского авиаперевозчика на рынке.

Показатель силы бренда отражает маркетинговый компонент стоимости и влиятельности бренда на мировом рынке. Кроме того, он определяет устойчивость бренда и потенциал роста авиакомпании.

Методология вычисления индекса силы бренда основана на анализе совокупности почти тридцати факторов, среди которых, в частности, размер флота, штат сотрудников, объем инвестиций, финансовые и производственные показатели, уровень клиентской лояльности.

Высшая оценка, полученная «Аэрофлотом», подтверждает успешную экспансии одной из старейших авиакомпаний мира на рынке, в первую очередь, в обеспечении транзита Европа — Азия. Российский авиаперевозчик входит в число лучших премиальных компаний Европы.

«Признание бренда «Аэрофлота» сильнейшим свидетельствует об успехе, устойчивом развитии и большом потенциале развития мультибрендовой модели Группы «Аэрофлот», флагманом которого является «Аэрофлот», — отмечается в пресс-релизе авиаперевозчика.