Названы самые безопасные авиакомпании мира

В рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира, составленный немецкой компанией Jacdec, попали 15 перевозчиков, летающих в Россию. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает портал «Рамблер/Путешествия».

В данном списке на третьем месте оказалась китайская Hainan Airlines. Полеты в Россию авиакомпания начала в 2009 году. Она выполняет рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Иркутск. За все время работы с лайнерами Hainan Airlines не случалось инцидентов с жертвами.

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Четвертое место досталось национальному перевозчику Катара Qatar Airways. Он начал летать в Россию в 2004 году. Рейс из катарской столицы Доха в Москву пока является для авиакомпании единственным на российском направлении.

На пятой строчке находится нидерландский перевозчик KLM. Он летает из Амстердама в Москву и Петербург. В 1977 самолет авиакомпании попал в катастрофу в Испании, ставшую крупнейшей в истории гражданской авиации: тогда погибло 583 человека.

Единственной российской авиакомпанией в списке оказался «Аэрофлот». Ему досталась 37-я строчка мирового рейтинга.

Кроме того, в список включили летающие в Россию авиакомпании Emirates и Etihad Airways (ОАЭ), Japan Airlines (Япония), немецкую Lufthansa, португальскую TAP Portugal, British Airways, испанскую Iberia, Singapore Airlines (Сингапур). Туда также попали перевозчики из Италии, Швейцарии и Индии.

Лидирует в рейтинге из 60 позиций флагманский перевозчик Гонконга Cathay Pacific Airways. Рейтинг публикуется частями, на момент написания заметки семь позиций перечня еще не обнародованы.

Компания Jacdec занимается проблемами безопасности коммерческих перевозок. Составляемый ею рейтинг базируется на количестве серьезных инцидентов с лайнерами авиакомпаний, смертей пассажиров, числе лет без аварий и так далее.

