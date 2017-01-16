«Аэрофлот» откроет новые внутрироссийские направления

Группа «Аэрофлот» в 2017 году намерена значительно расширить полеты по внутрироссийским направлениям. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Лента.ру».

С 1 июня «Аэрофлот» начинает регулярные полеты из Москвы в Белгород, Ханты-Мансийск и Салехард. На эти рейсы уже открыта продажа билетов. В Ханты-Мансийск и Салехард рейсы будут осуществляться ежедневно, в Белгород — дважды в день.

В авиакомпании отмечают, что новые маршруты, в первую очередь, способствуют интересам социально-экономического развития регионов. «Ханты-Мансийск и Салехард – два важных центра Уральского федерального округа, которые притягивают к себе крупные бизнес-интересы. ХМАО — крупнейший нефтегазоносный район России и один из главных мировых центров нефтедобычи. В свою очередь, Белгородская область является мощным аграрно-промышленным регионом, одной из экономических опор Юга России», - пояснили в «Аэрофлоте».

Кроме того, в 2017 году «Аэрофлот» откроет ряд новых южных маршрутов, в том числе в связи с развитием внутрироссийского туризма.

С начала января перевозчик начал выполнять прямые ежедневные рейсы по маршруту из Сочи в Симферополь и обратно. «Таким образом, установлено надежное воздушное сообщение между популярными российскими курортами черноморского побережья, которые высоко востребованы не только в летний период», — сообщает авиакомпания.

