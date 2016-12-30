«Аэрофлот» начал издавать ежемесячный бортовой журнал для детей «Аэрофлот. Юный путешественник». С сегодняшнего дня журнал бесплатно распространяется на всех рейсах авиакомпании среди пассажиров, путешествующих с детьми в возрасте от 6 лет. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В журнале использованы решения, характерные для наиболее популярных детских изданий советской поры — «Веселые картинки» и «Мурзилка». По сути, инициатива «Аэрофлота» направлена на возрождение качественной российской журналистики для детей с ее давней традицией воспитания гуманизма и тяги к знаниям.

Постоянными персонажами ежемесячного журнала стали симпатичные животные — редкие представители фауны российского Дальнего Востока, защите которых «Аэрофлот» уделяет особое внимание в рамках корпоративной социальной ответственности. Имена для героев издания выбрали сами пассажиры в результате краудсорсингового проекта. Командир воздушного судна — амурский тигр Амур, а также бортпроводница — дальневосточный леопард Лея станут постоянными спутниками юных пассажиров на страницах журнала.

Бортовой журнал для детей решает и другую, чисто практическую задачу. «Аэрофлот» улучшает обслуживание маленьких авиапассажиров и одновременно дает им интересное занятие, которое способствует тишине и покою в салоне воздушного судна. Тем самым повышается комфорт других пассажиров, которых зачастую раздражают шум и активность находящихся рядом и страдающих от скуки детей.

В ноябре «Аэрофлот» занял второе место среди лучших авиакомпаний мира, оставшись при этом лучшим авиаперевозчиком России. Таковы данные рейтинга, составленного одним из самых популярных в мире журналов о туризме National Geographic Traveler (NGT) по итогам онлайн-голосования.