Прокуратура не выявила нарушений в отмене «Аэрофлотом» сотни рейсов

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте провела проверку по факту отмены «Аэрофлотом» 128 рейсов в декабре 2016 года. Об этом в четверг, 12 января, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в ходе проверок надзирающими органами были изучены данные о метеорологическом обеспечении полетов, статистические сведения об отмене рейсов другими авиаперевозчиками. Кроме того, прокуратура получила информацию из государственной корпорации по организации воздушного движения.

В результате было установлено, что рейсы были отменены «Аэрофлотом» в соответствии с федеральными и авиационными правилами.

7 декабря, «Аэрофлот» опроверг информацию об отмене рейсов по коммерческим причинам. В авиакомпании отметили, что подобные утверждения не имеют ничего общего с действительностью. «Отмены и задержки рейсов объясняются только погодными условиями, аномальный характер которых признают эксперты, а также инфраструктурными особенностями аэропорта Шереметьево», — отмечалось в сообщении перевозчика.

